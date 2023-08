Niet elke steward was eens met straf Hamilton in sprintrace

Lewis Hamilton kreeg in de sprintrace op Spa-Francorchamps van de wedstrijdleiding een vijf-seconden-straf voor de touché tegen Red Bull-coureur Sergio Pérez na een boeiend gevecht. De Mexicaan had flinke schade aan de zijkant en moest hierdoor uitvallen. De vier stewards die het incident beoordeelden waren niet allemaal eens over de gegeven straf.



Racesteward Derek Warwick was daar een van. "Ik heb er niet veel over te zeggen. Wat mij betreft was een race incident'', zei hij tegen Auto, Motor und Sport. "Weet je, er zijn hier vier stewards, maar niet iedereen was er een voorstander van.''



Meerdere analisten en F1-prominenten vonden de straf ook aan de zware kant. Zelfs Red Bull-teambaas wilde niet wijzen naar Hamilton als schuldige: "Jammer genoeg had Checo door het contact een groot gat in zijn sidepod waardoor hij veel downforce verloor. Je kon zien dat hij echt enorm veel downforce verloor en we moesten hem wel laten uitvallen. Dat was gewoon heel erg onfortuinlijk."



Sky-analist Martin Brundle snapte er zelfs helemaal niks van, al snapte hij uiteindelijk wel de beslissing van de stewards. ''Wat is racen? Als dat geen racen is en dus een race-incident, weet ik het niet meer. Het was niet Lewis die een onmogelijke move deed, hij zat aan de binnenkant van de bocht."



Voormalig F1-coureur Joylon Palmer onderstreepte de mening van Brundle bij F1TV: ''Hamilton raakt de kerbstone aan de binnenkant en dat zorgt misschien voor een beetje onderstuur. Ze raken elkaar daar lichtjes en ik was erg verbaasd dat Hamilton hiervoor een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Het is close racing. Het het was naar mening geen straf waard.''