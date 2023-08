Upgrades in Canada gaven Aston Martin valse hoop

Aston Martin kende een sterk begin van 2023 met meerdere podia achter de winnende Red Bull. De laatste vier Grand Prix moest de renstal echter McLaren, Ferrari of Mercedes voor laten in strijd om eremetaal.

Sky-analist Ted Kravitz heeft een verklaring dat niet wordt ontkent door Performance director Tom McCullough en teambaas Mike Krack.

"Het waren de Canada-upgrades die het team in de war brachten. De hoofdingenieur zei dat het soms werkt als je een andere upgrade op de auto zet."

In Canada scoorde Alonso nog wel een P2 achter Max Verstappen waardoor de aanpassingen een succes bleken. Volgens Kravitz valse hoop.

"Toen ze in Hongarije en Silverstone aankwamen, ontdekten ze dat de upgrades de auto in feite uit balans brachten."

De Britse analist gelooft wel dat Aston Martin dit probleem gaat oplossen. "Ze trekken zich terug, of beter gezegd, passen de upgrades aan om ze te laten werken. Ze hebben vast nog geld in de pot en zullen ze na de zomerstop upgrades in Nederland hebben."