Vasseur maakt zich niet druk over Verstappen: "Probleem van Red Bull"

Max Verstappen was afgelopen weekend in Spa-Francorchamps extreem dominant in zowel de Sprint als de Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Grand Prix met ruim twintig seconden voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat dit een probleem van Red Bull is.

Verstappen lijkt dit seizoen op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Alleen in de straten van Jeddah en Bakoe werd hij verslagen door Sergio Perez, de andere races wist hij allemaal op zijn naam te schrijven. Verstappen was ook in België weer veel sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot, in dezelfde auto kwam hij met ruim twintig seconden voorsprong als winnaar over de streep. Zo'n grote voorsprong kwam dit seizoen al veel vaker voor.

Ook bij het team van Ferrari ziet men dit gebeuren. De Italiaanse renstal maakt zich er niet zo druk over, maar de voorsprong van Red Bull zelf is wel een puntje van aandacht. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt in gesprek met de internationale media dat dit niet specifiek door de auto of Verstappen komt: "Het is onmogelijk om daarvoor de beste factor aan te wijzen. De coureur is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de auto, hij zorgt ook voor de set-up en dat is onderdeel van de performance van de auto. Je ziet nu zeker elke race een verschil tussen die twee teamgenoten, maar dat is niet mijn probleem. Dat is het probleem van Red Bull."