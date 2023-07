Ricciardo na 'moeilijke' race: "Ik ken de auto nog niet goed"

Daniel Ricciardo liet het beste van zichzelf zien tijdens de sprintrace, maar tijdens de Grand Prix op Spa-Francorchamps liep de AlphaTauri-coureur achter de feiten aan.

Ricciardo maakte het zichzelf meteen moeilijk na de kwalificatie. Doordat zijn rondetijd werd geannuleerd vanwege een track limit startte de Australiër negentiende. De 34-jarige rijder kon dat niet meer recht breien in de race en legde uit hoe dat kwam.

"Eerlijk gezegd was het zwaar in het verkeer", begon Ricciardo op de team website. "Misschien had een race met meer vrij baan beter gekund, maar over het algemeen ben ik er niet van overtuigd dat we vandaag een goed tempo hadden."

De vervanger van Nyck de Vries kreeg het rubber niet in het juiste raamwerk. "Het voelde alsof we nooit het maximale uit de banden kregen en we konden niet genoeg grip genereren in de tweede sector. Toen we later in de race in vrije lucht reden, voelde ik dat we competitiever waren, maar in het verkeer was het zeker moeilijk.

Dat 'moeilijke' kwam volgens Ricciardo ook omdat hij de AT04 nog niet helemaal begrijpt. "De realiteit is dat dit mijn eerste ronden waren in deze auto op dit circuit, en ik ken deze auto nog niet zo goed, dus ik had nog steeds het gevoel dat er een klein beetje ontbrak, maar we komen er wel uit."

De komende weken is de zomerstop. De meeste coureurs gaan er tussenuit om de batterij weer op te laden voor een lange tweede seizoenshelft. Ricciardo grijpt de pauze aan om fitter te worden.

"Velen kijken nu uit naar een welverdiende vakantie, maar voor mij ligt de situatie iets anders, aangezien de pauze voor mij een goede kans is om achter de schermen door te werken."

"Na een paar dagen vrij zal ik tijd doorbrengen in de sportschool en mijn trainingsdagen gebruiken om mijn racefitness verder te verbeteren", sloot Ricciardo gemotiveerd af.