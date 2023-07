Marko maakt zich niet druk: "Gehoord dat ze naar een eiland gaan!"

Max Verstappen won vandaag de Belgische Grand Prix op zeer simpele wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte op de zesde plek, maar verschalkte zijn concurrenten op een eenvoudige manier. Verstappen had het ook weer een beetje aan de stok met zijn engineer, maar Helmut Marko maakt zich daar niet druk om.

Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase kenden een aardige discussie tijdens de Sprint Shootout op de zaterdag. Ze hadden dat al snel bijgelegd, maar ook in de race voerden ze weer uitgebreide discussies over de boordradio. Ditmaal ging het onder meer over de strategie, de banden en de snelheid waarmee Verstappen over de baan reed. Bij Red Bull lijkt niemand zich druk te maken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag er na afloop wel de lol van in. De Oostenrijker stelt dat er geen vuiltje aan de lucht is en legt dat op grappende toon uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Ik heb gehoord dat ze samen twee dagen gaan doorbrengen op een eiland in de Mediterranen. Ik heb gezegd dat mijn telefoon aan staat voor als het gaan escaleren! Maar goed, ze werken op een ontzettend hoog niveau en ze hebben veel respect voor elkaar. Ze hebben allebei een flink temperament. Als je hun achtergrond kent, is dat niet vreemd. Ik ga dat niet uitleggen. Het ging allemaal om de snelste ronde en over wat de andere coureur deed."