Sainz wijst Piastri als schuldige aan van startcrash

Carlos Sainz speelde een negatieve hoofdrol in de openingsfase van de Belgische Grand Prix. De Spaanse Ferrari-coureur raakte Oscar Piastri in de eerste bocht waarna de Australiër uitviel en hijzelf enorm veel snelheid verloor. Sainz baalde en wees naar Piastri als schuldige van het incident.

De twee coureurs begonnen de Grand Prix in goede posities. Na de eerste bocht konden beide coureurs een goed resultaat wel vergeten. Piastri zakte als een baksteen door het veld en moest zijn auto naast de baan parkeren. Sainz verloor daarna veel posities en Ferrari besloot hem naar binnen te roepen om de auto veilig te stellen. Onder meer zijn sidepod was gesloopt door het incident.

Verbazing

Sainz baalde vanzelfsprekend van het moment. De Spaanse Ferrari-coureur was niet blij en gaf aan dat Piastri de schuldige was. In gesprek met Sky Sports legt Sainz zijn mening uit: "Ik wilde Lewis aanvallen. Ik probeerde hem in te halen in de eerste bocht, ik dacht dat de inhaalactie was gelukt en toen maakte ik rechts achter ineens contact met Oscar. Ik had hem daar eerlijk gezegd helemaal niet verwacht."

Ervaring

Sainz is dan ook van mening dat de crash niet aan hem lag. De Spaanse coureur wijst naar het verleden en maakt aan de hand daarvan zijn mening bekend: "Ik race niet al een jaar of zeven of acht op het circuit van Spa. Iedereen die op dat punt een inhaalactie heeft proberen te maken, was altijd de veroorzaker van een incident of een crash. Als je kijkt naar andere starts, dan was dat altijd het geval. Misschien ligt het aan ervaring, maar zo gaat het nu eenmaal."