Perez zag Verstappen vliegen: "Niets wat ik kon doen"

Sergio Perez begon de Belgische Grand Prix op de tweede startplek en kwam ook op die positie over de finishlijn. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur greep bij de start de leiding in de race, maar werd daarna gepasseerd door zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez stelt dat hij Verstappen niet kon aanvallen.

Op het Kemmel Straight pakte Perez in de eerste ronde de leiding over van polesitter Charles Leclerc. Hij bouwde daarna een flink gat op, maar zag na de pitstops dat zijn teamgenoot Verstappen vlak achter hem reed. De Nederlander kwam er daarna vrij simpel voorbij en verdween aan de horizon. Perez werd tweede en bezorgde zijn team daarmee het best mogelijke resultaat.

Perez was na afloop redelijk tevreden met zijn tweede positie. De Mexicaanse coureur gaf aan dat zijn teamgenoot een klasse apart was. In gesprek met interviewer van dienst Martin Brundle sprak hij zich uit: "Het was een goede race voor het team. We hadden een goede start en ik wist Charles in te halen, dat was één van onze doelen van vandaag. Daarna reed ik mijn race en haalde Max mij nogal snel in in de tweede stint. Er was niets wat ik daar kon doen. Daarna moest ik gewoon finishen zonder dat ik de auto beschadigde."