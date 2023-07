Verstappen genoot van machtige inhaalrace: "Juiste moves en inhaalacties"

Max Verstappen moest de Belgische Grand Prix vandaag vanaf de zesde plaats starten vanwege zijn versnellingsbakwissel. Hij maakte zich echter niet druk en maakte er in Spa een enorme show van. Hij greep de leiding op simpele wijze en reed daarna met twee vingers in de neus weg bij de concurrentie.

Verstappen vocht zich langs Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Sergio Perez om daarna alleen nog wat concurrentie te krijgen van het weer en de bandenslijtage. Verstappen reed vrij simpel weg bij zijn concurrenten en sloeg een groot gat waardoor zijn team hem zelfs moest vragen om ietsje rustiger aan te doen. Verstappen won de race en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij.

Nieuwe plek

Verstappen kan daarna wel lachen om zijn grote inhaalrace. De Nederlandse coureur verscheen na de finish met een grote glimlach voor de microfoon van interviewer van dienst Martin Brundle: "De zesde plaats is een nieuwe startplek om de race te winnen! Ik wist dat we een geweldige auto hadden en het draaide er vooral om dat we de eerste bocht konden overleven. Ik zag dat het krap werd dus ik bemoeide mij er niet mee, dat heeft dus wel gewerkt."

Genieten

Verstappen moest daarna nog maar drie coureurs inhalen en greep zijn teamgenoot na zijn pitstop. Hierdoor werd zijn zee een feit en Verstappen legt het verloop van zijn race uit: "We maakten daarna de juiste moves en we voltooiden de juiste inhaalacties. Ik kwam eventjes in een DRS-trein vast te zitten, maar daarna kon ik gewoon met mijn eigen snelheid verder rijden. Ik heb er enorm van genoten."