Helmut Marko: "Waarom moet ik Perez ontslaan?"

Sergio Perez lijkt langzaam uit zijn grote vormdip te klimmen. Hoewel de recente prestaties ook nog niet maximaal zijn en er soms wat pech bij komt kijken lijkt de Red Bull-coureur zijn slechte periode te boven. De speculaties over zijn toekomst blijven echter aanhouden.

Red Bull's Helmut Marko begrijpt die speculaties niet helemaal en zegt voorlopig nog niet te overwegen om Perez te vervangen aangezien hij stabiel tweede staat in het kampioenschap. "We hebben een contract met Perez tot eind 2024. Hij staat tweede in het wereldkampioenschap. Waarom zou er actie ondernomen moeten worden?", doelt de Oostenrijker op het ontslaan van de teamgenoot van Verstappen.

Marko verklaarde dat Perez 'zichzelf opnieuw moet vinden' en voegde eraan toe: "Hij is nu wakker geworden uit zijn droom over het wereldkampioenschap. Misschien helpt dat hem om zich weer te concentreren om maximaal te presteren."

De 80-jarige Marko geeft toe dat Perez misschien wel de moeilijkste uitdagingin de Formule 1 heeft, gezien de sublieme vorm van Verstappen, die dit seizoen negen overwinningen heeft behaald en al zeven races op rij alles heeft gewonnen.