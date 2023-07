Hamilton is te zwaar gestraft vindt Martin Brundle

Sky-analist Martin Brundle snapte niks van de vijf-seconden-straf die Lewis Hamilton kreeg voor het incident met Red Bull-coureur Sergio Pérez tijdens de sprintrace op Spa-Francorchamps. De Mexicaan kreeg een tik van de zevenvoudig kampioen en moest dat bekopen met een uitvalbeurt.

Brundle bestudeerde de beelden van het gevecht en bleef bij zijn standpunt. "Ik dacht al dat de straf hard was, daar blijf ik bij nu ik het heb bekeken en geanalyseerd."

Volgens de voormalig F1-coureur deed Hamilton niks fout. "Lewis had de bocht geclaimd, er was een fout de bocht ervoor van Perez en hij zat aan de binnenkant. Ja, de auto onderstuurde een beetje."

Brundle vindt dat de wedstrijdleiding teveel betuttelde over het interessante duel. "Wat is racen? Als dat geen racen is en dus een race-incident, weet ik het niet meer. Het was niet Lewis die een onmogelijke move deed, hij zat aan de binnenkant van de bocht."

Toch kon de Brit inleven waarom Hamilton een tik op de vingers kreeg, maar blijft volharden in zijn standpunt.

"Het heeft Checo uit de race gehaald, dus daar moeten we ook rekening mee houden, en het was absoluut de Mercedes die naar links schoof in plaats van de Red Bull die hem kneep."

"Ik begrijp wat de stewards hebben gedaan, maar ik zou dat een race-incident willen noemen, omdat Lewis op dat moment niet kan verdwijnen, hij heeft de bocht opgeëist. Hij kan niet verdwijnen."