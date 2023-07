Verstappen hoopt dat Formule 1 niet in voetsporen treedt van de NASCAR

De regen zorgt al het hele weekend voor problemen op het circuit van Spa. Zowel de kwalificatie, de Sprint Shootout als de Sprint werden uitgesteld vanwege de regenval. Het zorgde voor veel ergernis bij de fans en men vraagt zich af wat er moet gebeuren. Max Verstappen hoopt dat de Formule 1 niet het pad van de NASCAR gaat volgen.

De Sprint Shootout op de zaterdag begon ruim een half uur later dan gepland door de regen. De starttijd van de Sprint werd hierdoor ook verplaatst en daarna werd de start nog een keertje uitgesteld vanwege een stevig buitje. Na een paar rondjes achter de Safety Car ging de Sprint van start, toch gaven de coureurs na afloop nog aan dat het zicht zeer slecht was.

Ook Max Verstappen stelt dat het zicht allesbehalve goed was op het circuit van Spa. De Nederlander hoopt dat er niet te stevig wordt ingegrepen en wordt al lachend geciteerd door Motorsport.com: "Niet rijden in de regen zou zonde zijn. Dan is het net als de NASCAR, daar rijden ze ook niet in de regen. Dan moet je je maar als eerste kwalificeren! Dan heb je wel gewoon zicht! Het is inderdaad lastig om daar iets van te maken. Je hebt er altijd last van en je zult altijd last hebben van spray. In Brazilië 2016 zag ik ook helemaal niets en dat waren heel andere auto's."