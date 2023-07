Hamilton wast zijn handen in onschuld: "Gewoon een race-incident"

Lewis Hamilton was na afloop van de Belgische Sprint de meest besproken coureur van het Formule 1-veld. De Britse coureur werd bestraft na een incident met Sergio Perez. De Mexicaan viel uit en Hamilton werd als schuldige aangewezen. De zevenvoudig wereldkampioen vond het zelf een race-incident.

Hamilton en Perez kwamen elkaar tegen op het natte asfalt van het iconische circuit van Spa. De twee gingen het duel vol aan en Hamilton raakte met zijn voorwiel de sidepod van de Red Bull van Perez. De Red Bull raakte zwaar beschadigd en onder meer zijn vloer en de sidepod waren kapot. De wedstrijdleiding wees Hamilton als schuldige aan en ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden.

Hamilton zelf was het niet helemaal eens met zijn tijdstraf. De Brit volgt de lijn van zijn teambaas Toto Wolff en spreekt zich uit bij Sky Sports: "Perez was best langzaam en hij ging wijd in bocht veertien. Ik had een geweldige exit en ik reed al een halve autolengte voor hem toen we elkaar raakten. Het was eigenlijk gewoon een race-incident. Het was niet de bedoeling, maar de stewards zagen dat anders. De omstandigheden waren lastig, we deden allemaal ons best. Het maakt allemaal niet uit. Van de vierde naar de zevende plaats kost niet zoveel punten in de Sprint."