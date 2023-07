Horner wijst niet naar Hamilton: "Heel erg onfortuinlijk"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kijkt met dubbele gevoelens terug op de Sprint in België. Max Verstappen schreef de Sprint op zijn naam, maar Sergio Perez viel uit na een incident met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Horner baalde hier van en stelt dat het een 'onfortuinlijk' incident was.

Sergio Perez en Lewis Hamilton vochten met elkaar een stevig duel uit tijdens de Sprint op het kletsnatte circuit van Spa in de Belgische Ardennen. Hamilton raakte de Red Bull op de zijkant waardoor de wagen van Perez zwaar beschadigd raakte. Hij had onder meer een gat in zijn sidepod en ook zijn vloer was kapot. Perez viel uit en de stewards besloten Hamilton te bestraffen met een tijdstraf van vijf seconden.

Red Bull-teambaas Christian Horner baalde vanzelfsprekend van de uitvalbeurt van Perez. De Brit had op een dubbele puntenscore gehoopt, maar kwam van een koude kermis thuis. In gesprek met Sky Sports wilde hij niet naar Hamilton wijzen: "Jammer genoeg had Checo door het contact een groot gat in zijn sidepod waardoor hij veel downforce verloor. Je kon zien dat hij echt enorm veel downforce verloor en we moesten hem wel laten uitvallen. Dat was gewoon heel erg onfortuinlijk."