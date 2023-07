Verstappen staat voor inhaalrace: "Eerste ronde is altijd lastig"

Door een gridstraf van vijf plaatsen voor het wisselen van een versnellingsbak moet Max Verstappen zich opmaken voor een inhaalrace. Het circuit Spa-Francorchamps in de Ardennen leent zich daar echter uitstekend voor, zo hebben we vorig jaar kunnen zien toen de Red Bull-coureur vanaf de veertiende startplek de race wist te winnen.

Ook vandaag staat een inhaalrace op het programma. Hoewel Verstappen vrijdag de pole position reed, zal Charles Leclerc in zijn Ferrari vooraan mogen starten, met naast Sergio Perez in de andere Red Bull-auto.

Geen brokken maken

Verstappen maakt zich echter niet druk om in te moeten halen. De Nederlander: "Ik moet een paar auto's inhalen dus het grootste risico is de eerste ronde en de eerste bocht. Daar is het vooral oppassen want dat is altijd lastig. Ik moet vooral buiten de problemen blijven, dan hebben we een snelle auto."

Het weer op Spa-Francorchamps is altijd onvoorspelbaar, maar de verwachting is dat het vandaag grotendeels droog zal blijven - al weet je het in de Ardennen nooit helemaal zeker.

"Het weer ziet er best interessant uit en we hebben al veel regen gehad, maar we weten dat onze auto in zowel regen als droog weer erg snel is. We hebben ons voorbereid met een compromis in de afstelling van de auto", zo sloot Verstappen af.