Indycar-coureur Colton Herta kan F1-debuut voorlopig vergeten

Voordat Nyck de Vries werd gecontracteerd door AlphaTauri had het team interesse in Mick Schumacher maar heeft het ook een poging gedaan om IndyCar-coureur Colton Herta te contracteren. Dat werd echter geblokkeerd door de superlicentieregels van de FIA, waardoor Herta zijn F1-debuut zag vervliegen.

Het kan echter dat dit de enige kans is geweest voor Herta op een Formule 1-racestoeltje, want Helmut Marko zegt dat Red Bull niet langer geïnteresseerd is in de 'relatief oude' 23-jarige Amerikaan.

Marko legt uit hoe dat komt: "Hij heeft ook niet de ervaring. Dat zou een jaar geleden bij ons hebben gepast. Maar nu is dat van tafel."

Red Bull zal aan het einde van het seizoen beslissen over hun coureurs voor 2024 bij AlphaTauri met Red Bull junior Liam Lawson als kanshebber om een stoeltje te bemachtigen. Daarover zegt Marko: "Na afloop van het seizoen zullen we evalueren hoe het verder zonder dat we Liam tekort doen."