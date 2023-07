Verstappen wil alle races winnen: "Dat is mijn motivatie"

Max Verstappen is ook in België weer bezig met een aardig succesvol raceweekend. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan in Spa weer een stap zetten richting zijn derde wereldtitel, hij gaat voor goud ook al moet hij de race starten vanaf de zesde plaats. Het maakt hem ook niet uit op elk circuit hij kan winnen.

Verstappen rijdt op het circuit van Spa-Francorchamps eigenlijk een soort thuisrace. De tribunes rondom het iconische circuit in de Ardennen kleuren oranje en Verstappens moeder is daarnaast ook afkomstig uit België. Toch zal hij op dit circuit een inhaalrace moeten gaan rijden vanwege zijn gridstraf. In de Sprint was het een ander verhaal aangezien hij deze vanaf de pole position mocht starten.

Het maakt Verstappen niet zoveel meer uit aangezien hij zelf op alle circuits de zege wil gaan pakken. De Nederlander is er niet geheimzinnig over en spreekt zich erover uit in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat het belangrijk is dat je overal probeert te winnen. Het zou voor mij raar zijn als ik hier in Spa of in Zandvoort meer zou willen winnen dan ergens anders. Het is leuk en ik waardeer alle steun die ik krijg, maar ik wil op elk circuit winnen omdat het altijd mijn motivatie is geweest."