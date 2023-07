FE-baas vindt eigen klasse veel boeiender dan F1

CEO van de Formula E Jeff Dodds vindt de Formule 1 "niet bijzonder spannend" en vindt zijn eigen elektrische serie op dit moment boeiender naar te kijken dan de koningsklasse.

"Ik heb de Hongaarse Grand Prix gezien toen ik op vakantie was", zei hij tegen de Daily Mirror. "Ik heb de eerste vijf of zes minuten ervan bekeken, vertelde mijn kinderen toen dat ik ging zwemmen en vertelde hen dat ik over 40 minuten terug zou zijn, omdat ik dacht dat er bijna niets zou zijn veranderd, en ik had gelijk."

Dodd vervolgt: "Op dit moment is het geen spannend seizoen voor de Formule 1. Dat is het gewoon niet”, voegde Dodds eraan toe. "Ik zeg alleen wat elk ander team in de Formule 1 zegt en wat iedereen in de sport zegt: het is niet bijzonder spannend."

Hoewel de FE-baas op dit moment F1 ontzettend saai vindt, houdt hij een zwak voor de koningsklasse. "Ik hou van autosport, ik ben opgegroeid met autosport, ik werkte voor Honda toen ze een Formule 1-team hadden. Ik hou van Formule 1."

F1 belangrijke spil

Dodd ziet dat de Formule 1 de belangrijkste plek inneemt en zorgt dat de interesse in andere klasses, zoals de Formule E, daarvan profiteert. Maar dan moet er wel wat aan gebeuren aan de voorspelbare races volgens de CEO.

"Een gezonde Formule 1 is geweldig voor alle autosport, dus een levendige, opwindende Formule 1 brengt nieuwe fans, nieuwe opwinding, nieuwe gesprekken in het hele ecosysteem van de autosport, dus dat is goed voor ons."

Living Apart Together

Volgens de FE-baas kunnen beide klasses prima naast elkaar bestaan zonder in elkaars vaarwater te komen.

"De Formule 1 hoeft niet te verliezen om te winnen, en wij hoeven niet te winnen om te verliezen, er is ruimte in dit ecosysteem in de autosport voor twee echt succesvolle, echt verschillende kampioenschappen."

"We kunnen prima naast elkaar bestaan, we komen uit iets verschillende plaatsen, maar ik ga iedereen vertellen wat er nu geweldig is aan de Formule E, en een van die dingen is dat we echt opwindende races leveren in een tijd dat de F1 dat niet heeft. Dat is een feit.