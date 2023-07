Onbedreigd reed Michael Schumacher aan de leiding bij de zeer natte Grand Prix van België in 1998. De wedstrijd begon met de bizarre startcrash waar dertien coureurs betrokken waren.

Titelconcurrent Mika Hakkinen was uitgeschakeld nadat Johnny Herbert op hem inreed toen de Fin was gespind. Voor Schumacher dus de ideale mogelijkheid om de leiding in het kampioenschap over te nemen.

De Ferrari-coureur had 30 seconden voorsprong op Damon Hill in de Jordan. In ronde 24 van 44 wilde Schumacher de teamgenoot van Hakkinen, David Coulthard, op een ronde zetten.

De Schot kreeg via de teamradio de instructie Schumacher voorbij te laten. Coulthard vertraagde op de hoofdracelijn. Schumacher zag door de spray Coulthard niet, raakte de achterkant van de McLaren en veroorzaakte terminale schade aan zijn Ferrari. Op drie wielen reed Schumacher terug naar de pits en Coulthard deed idem dito.

Schumachers race was over en de Duitser was daar - nog zachtjes gezegd - absoluut niet blij mee. Met stoom uit zijn oren liep Schumacher naar de garage van Coulthard en wilde de Schot fysiek te lijf gaan. Zowel Ferrari -en McLaren-werknemers kwamen tussen beiden.

Vredespijp

Een week na de race hadden Schumacher en Coulthard een privé-ontmoeting van anderhalf uur en ze schudden elkaar de hand en beloofden samen te strijden voor duidelijkere richtlijnen bij het ronden en inhalen. Schumacher zei later: "Het is duidelijk dat hij niets verkeerds deed in Spa."

Schuldbewust

In 2003 nam Coulthard de schuld op zich, maar van een bewuste break test wilde hij niks weten.

"Ik ben niet bezig met Fernando-Alonso-praktijken", zei Coulthard. "Maar ik realiseerde me bij nader inzien ... toen Michael tegen de achterkant van me aan reed, was zijn reactie dat ik expres op de rem trapte of probeerde hem te doden en dat soort dingen."

"De stewards keken naar de gegevens en ik had niet geremd, dus het was gewoon allemaal onder het tapijt geveegd."

"De realiteit is dat ik het gas losliet om hem voorbij te laten gaan, maar ik deed dat in zware spray op de racelijn. Je moet nooit dat doen."

"Vanaf het moment dat ik wist dat hij daar was en het team mij vertelde dat hij hem probeerde te laten passeren, had ik een slimmere beslissing moeten nemen", zei Coulthard tot slot.