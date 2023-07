Track limit nekt Ricciardo's kwalificatie: "Het is frustrerend"

In Hongarije liep alles op rolletjes voor Daniel Ricciardo, maar nu verliep het voor de AlphaTauri-coureur niet helemaal volgens plan door een track limit. De Australiër eindigde als negentiende.

“Het is frustrerend dat mijn rondetijd geschrapt wordt vanwege baanlimieten in bocht 4", legde Ricciardo uit. "Ik probeerde Eau Rouge normaal te rijden, ik dacht dat het mogelijk was, maar ik dreef van de goede lijn af en moest bijsturen om op de baan te blijven. maar het was gewoon spartelen."

De 34-jarige rijder twijfelde tijdens zijn snelle ronde of hij binnen de lijntjes was gebleven. "Zodra ik over de kerb van bocht 4 kwam, wist ik dat ik waarschijnlijk voorbij was. Ik probeerde het achter me te laten en door te gaan met de ronde - je hebt een idee, maar je weet nooit echt of je eraf bent gegaan, dus ik bleef natuurlijk pushen. Ik dacht dat het mogelijk was."

Toen bleek dat de Australiër een track limit aan zijn broek had, kwam de teleurstelling hard aan. "Onze kwalificatiepositie doet me pijn voor zondag, maar gelukkig hebben we morgen nog een kans. Ik hou er natuurlijk niet van om fouten te maken, maar over het algemeen doen we het goed. Ik zal het achter me laten en ervan leren, want er is veel om nog voor te gaan", sloot Ricciardo strijdvaardig af.