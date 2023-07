Video: Horner grapt met Ferrari-fan

Tijdens de sessies staan er met regelmaat gasten in een speciaal gedeelte van de pitbox van de Formule 1-teams. Ook tijdens de eerste vrije training in België was dit het geval. Eén van de VIPs in de Red Bull Racing-garage had een opvallende Ferrari-pet op, Red Bull-teambaas Christian Horner greep direct in.

Eagle-eyed Christian Horner spots a rogue hat in the Red Bull garage! 馃槀#BelgianGP @redbullracing pic.twitter.com/VKWJpXFsGz — Formula 1 (@F1) July 28, 2023