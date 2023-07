Magnussen ontvangt gridstraf na blokkeren Leclerc

Kevin Magnussen heeft een gridstraf ontvangen voor de Belgische Grand Prix van aankomende zondag. De Deense Haas-coureur ging vandaag namelijk de fout in tijdens de kwalificatie en de stewards gaven aan dat hij zich schuldig had gemaakt aan het blokkeren van Charles Leclerc.

Beide coureurs moesten zich na afloop van de kwalificatie melden bij de stewards om tekst en uitleg te komen geven over het incident. Magnussen raakte volgens de stewards de muur in bocht 9 waarna hij bij het terugkeren op de baan in de weg reed van Charles Leclerc. De stewards oordeelden dat dit onnodig was en gaven Magnussen een gridstraf van wel drie posities.