Norris onthult: "Ik had enorm veel schade"

Lando Norris werd voorafgaand de Belgische kwalificatie gezien als een gevaarlijke outsider voor de pole position. De Britse McLaren-coureur is bezig met een sterke reeks en begon ook goed aan de sessie op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij kwam niet verder dan de zevende tijd en hij onthult dat dit kwam door schade.

Aan het begin van de kwalificatie kwam Norris namelijk heel erg goed weg. De Brit was dichtbij een groot ongeval, maar hij hield zijn auto onder controle na een trip door de grindbak. Hij glibberde op volle vaart door het grid waarna het team hem naar binnenhaalde omdat ze mogelijk schade hadden gezien. Dit bleek dus ook het geval te zijn, in de rest van de sessie kwam hij niet meer in de buurt van zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Norris was na afloop dan ook tevreden met de zevende tijd. Hij deelde zelf met de buitenwereld dat zijn wagen schade had opgelopen bij zijn momentje in de grindbak. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports legt hij de situatie uit: "Ik denk dat mijn rondjes best wel aardig waren, ik had veel schade door dat moment in Q1 en daardoor was het voor mij allemaal ietsje lastiger. Dat we Q3 konden bereiken was al een goed resultaat, gezien de schade aan de auto."