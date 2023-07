Leclerc is trots: "Daar heb ik hard aan gewerkt"

Charles Leclerc reed zojuist de tweede tijd in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Monegaskische Ferrari-coureur profiteert van de gridstraf van Max Verstappen en start de Grand Prix zondag vanaf de pole position. Hij was dan ook zeer in zijn sas met de tweede tijd.

Leclerc leek op weg naar de snelste tijd in de verregende kwalificatie, maar de snelle Verstappen stak daar in de slotfase van de kwalificatie een stokje voor. De Nederlander was veel sneller, maar heeft vanwege een versnellingsbakwissel wel een gridstraf aan zijn broek hangen. Hierdoor mag Leclerc aanstaande zondag op de pole position aan de race gaan beginnen.

Hard gewerkt

Na afloop was de Monegask dan ook een tevreden man. Hij had vanzelfsprekend op meer gehoopt, maar dat betekent niet dat hij teleurgesteld is: "Het was zeker geen slechte kwalificatie voor ons, in deze omstandigheden is het altijd lastig om goed te presteren. Ik heb hier heel erg hard aan gewerkt aangezien ik mij een paar races geleden niet zo goed voelde in deze omstandigheden. Het lijkt erop dat het heeft gewerkt."

Zondag

Leclerc had ook een puntje van kritiek, hij wilde namelijk eerder de baan opkomen in het beslissende gedeelte van de kwalificatie. Desalniettemin stelt het uiteindelijke resultaat hem tevreden: "We gingen iets te vroeg naar buiten in die laatste ronde. De pole was voor ons echter op geen enkel moment echt mogelijk, Max was gewoon te snel. We hadden iets dichterbij kunnen zitten, maar dit is een geweldige startpositie voor de race van zondag."