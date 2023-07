Ricciardo vindt McLaren schuldig aan verval van carrière

Daniel Ricciardo leek donderdag met een beschuldigende vinger te wijzen naar het team uit Woking voor zijn nachtmerrie van twee seizoenen bij McLaren. Helmut Marko, de topman van Red Bull, zegt dat zijn beslissing om Nyck de Vries bij het juniorteam Alpha Tauri te ontslaan en te vervangen door Ricciardo uiteindelijk 'perfect' is gebleken.

De 33-jarige Australiër zegt dat een belangrijke reden daarvoor is dat het team uit Faenza luisterde naar wat hij nodig had vanuit een technisch oogpunt. "Ze lieten het me gewoon doen met mijn natuurlijke rijstijl. Ik merkte dat ze nieuwsgierig waren en mijn mening wilden horen tijdens de briefings. Ik kon ze wat nieuwe stof tot nadenken geven, maar ik wilde ze niet overladen met 100 dingen tijdens het eerste weekend," wordt hij geciteerd door Auto Motor und Sport.

Hij slaagde er echter wel in om meteen naar de de beste positie te springen voor het racestoeltje van Sergio Perez bij het team van Red Bull door in Hongarije beter te presteren dan zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda.

Niet meer praten over McLaren

De uitspraken van Ricciardo over AlphaTauri is dat McLaren-technici niet zo ontvankelijk waren voor zijn input. Ricciardo kijkt niet lekker terug op zijn tijdperk bij het Britse team en wil het er eigenlijk niet meer over hebben, maar reageert dan toch.

"Ik wil eigenlijk niet meer praten over de tijd bij McLaren. Maar toen tijdens de eerste zomerstop, realiseerde ik me dat we de dingen op de verkeerde manier aanpakten, hoewel iedereen natuurlijk in het belang van het team handelde. Terugkijkend moet je zeggen dat we waarschijnlijk gewoon te veel hebben gedaan."