Verstappen ontvangt gridstraf voor vervangen versnellingsbak

Volgens dagblad De Telegraaf ontvangt Max Verstappen voor de Grand Prix van België een gridstraf van vijf posities voor het verwisselen van de versnellingsbak. Het is de vijfde keer dat de tweevoudig kampioen een onderdeel verwisseld en dat is één meer dan de voorgeschreven regels. De straf geldt alleen voor de race van zondag.

In 2022 had de Nederlander in de Ardennen ook een gridstraf en knokte op imponerende wijze vanaf het middenveld zichzelf naar de zege.