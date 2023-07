Perez onder toezicht van psycholoog

Sergio Perez onthulde dat hij met een psycholoog werkt om zijn prestaties te verbeteren na zijn recente problemen. Hoewel het idee van een sportpsycholoog tientallen jaren geleden uniek leek, zijn ze tegenwoordig gemeengoed in veel sportteams op hoog niveau.

In de Formule 1 is dat niet anders en naast de fysieke aspecten kan de sport ook een uitdaging zijn vanuit een mentaal perspectief. Perez is daar een perfect voorbeeld van. Na een goede start daalde zijn vorm en als gevolg daarvan werd hij geconfronteerd met vragen over zijn toekomst op de lange termijn bij Red Bull en of Daniel Ricciardo wordt klaargestoomd als vervanger.

Die vragen zijn niet zonder reden. Red Bull heeft een reputatie van meedogenloosheid, wat onlangs nog bleek uit het snelle ontslag van Nyck de Vries, en terwijl Max Verstappen in zijn eentje goed genoeg presteert om beide titels veilig te stellen, zou het kunnen dat Red Bull de tweede coureur van het team wil wisselen.

Perez komt naar buiten toe vaak over als een coureur met sterke emoties, wat betekent dat het moeilijk voor hem kan zijn om een reeks slechte vormen te doorbreken. In Hongarije zette hij de eerste stap door Q3 te bereiken en op het podium te eindigen, maar Perez weet dat er nog steeds meer wordt verwacht.

Mentaal litteken

De teamgenoot van Verstappen onthulde dat zijn crash in Monaco een bijzonder sterk mentaal litteken achterliet, maar hij heeft er samen met zijn psycholoog aan gewerkt om dat te boven te komen.

Perez: "Ik denk dat ik zeker na Monaco wat vertrouwen heb verloren. Door de manier waarop mijn crash gebeurde, verloor ik het vertrouwen in de auto en dat heeft me teruggeworpen in de tijd. Ik loop bij een psycholoog en daar werk ik aan."