Hamilton weigert antwoord te geven op persoonlijke vraag

Lewis Hamilton weigert te reageren op een vraag van Sky Sports-verslaggever Craig Slater. De zevenvoudig wereldkampioen vond de vraag, die ging over zijn recente vorm, te 'persoonlijk'.

Hoewel Hamilton op de Hungaroring geen aanspraak kon maken op een overwinning, deed zijn prestatie in de kwalificatie denken aan de gloriedagen van Hamilton-Mercedes, toen hij kampioenschapsleider Verstappen aftroefde in zijn Red Bull en de pole position pakte.

Na afloop van de race keek Hamilton terug op de pole in Hongarije. Hij zei dat hij zich al meer dan een jaar niet meer op zijn best voelde en dat hij nu weer op zijn topniveau presteerde. Sky F1's Craig Slater bracht deze opmerkingen ter sprake toen hij met Hamilton sprak in de aanloop naar de Grand Prix van België, die erg voorzichtig was in zijn eerste antwoord.

Hamilton wil niet antwoorden

Op de vraag van Slater of hij ooit het gevoel had dat hij 'iets had verloren dat hij niet meer terugkrijgt' tijdens een uitdagend anderhalf seizoen voor Hamilton en Mercedes, pauzeerde de zevenvoudig kampioen voordat hij antwoordde: "Ik weet het niet, ik vind dat een beetje een persoonlijke vraag. Ik wil daar niet op ingaan."

Hamilton gaf echter meer inzicht in de betekenis van zijn opmerkingen over Hongarije. De Brit is sinds 2021 niet meer in de titelstrijd te zien geweest en legde uit dat het moeilijk is geweest om zijn capaciteiten te tonen.

"Ik denk dat het afgelopen jaar moeilijk is geweest met de auto die we hebben gehad. En vooral vorig jaar kon ik me niet vinden in de auto die we hadden gebouwd en daardoor kon ik niet het potentieel benutten waarvan ik weet dat ik ermee kan concurreren. Als je belemmerd wordt door de balans, en dat geldt voor zoveel coureurs, en het doel is om de richting van de ontwikkeling zo te sturen dat je uiteindelijk je potentieel kunt laten zien en waartoe je in staat bent."

"Ik denk dat we daar nu in slagen door heel hard te werken en dat je dit vooral vanaf Monaco ziet. We hebben veel constantere prestaties neergezet en de pole position van de laatste race deed me echt denken aan vroeger, dus dat geeft me hoop dat we de goede kant op gaan. Hopelijk geldt dat ook voor ons team."