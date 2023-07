Rosberg tipt Lando Norris als toekomstig kampioen

Het zou voormalig F1-coureur Nico Rosberg niks verbazen als McLaren-coureur Lando Norris in de toekomst met de wereldtitel er vandoor gaat. Daarnaast roemt de Duitser de progressie die McLaren boekte.

"Lando is een kampioen in de dop - hij is van wereldklasse", begon de F1-kampioen van 2016 aan Sky. "Hij is ongelooflijk als jonge coureur."

Zijn populariteit is stijgende met de recente successen achter zijn naam. Rosberg hoopt dat Norris door alle aandacht zich niet van de wijs laat brengen.

"Hij heeft zoveel steun, het is echt geweldig om te zien. Het kan soms ook een beetje overweldigend zijn voor jonge coureurs om zoveel aandacht en zoveel steun te krijgen.

De F1 heeft nu dimensies gekregen die het vijf of zeven jaar geleden niet had. Er zijn mensen [in] je hotel, je kunt niet meer uitgaan, zelfs niet bij je thuis! Het Is echt heel extreem. Dus ik hoop dat Lando al die aandacht aankan."

Progressie McLaren

Rosberg ziet dat de bolide van Norris en Oscar Piastri zich zeer positief heeft ontwikkeld. De voormalig Mercedes-rijder is er van onder de indruk.

"De McLaren-auto is het echte werk, dat wordt nu bevestigd", zei Rosberg. "Natuurlijk is Spa een ander soort baan, maar we hebben gezien hoe snel de McLaren op de rechte stukken is, dus daar zou het ook goed moeten komen."

Hij vervolgt de lofzang: “Het is zo'n indrukwekkende technische ontwikkeling die ze tijdens het seizoen hebben gedaan. Dat is zo ongewoon voor een team om zo'n enorme sprong te maken, van bijvoorbeeld de 13e naar de tweede plaats. Ze komen dichtbij de racewinst, die racewinst komt eraan."

Rosberg benadrukt nogmaals hoe knap de prestaties van McLaren zijn. "Het is ongelooflijk wat ze hebben gedaan. Ik hoop dat ze het zelf 100 procent begrijpen - soms weet ik niet zo zeker of ze echt alles begrijpen, omdat deze aerodynamica gewoon zo complex is met het grondeffect."