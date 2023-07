Ricciardo haalde inspiratie uit F1-pauze van Alonso

De kortstondige pauze van Daniel Ricciardo heeft de kersverse AlphaTauri-coureur goed gedaan. De 34-jarige Australiër kreeg voor deze sabbitical van advies van Fernando Alonso.

De break van Riccardo duurde korter dan gepland, maar voor hem was het geen groot probleem.

"Gewoon dit half jaar vrij hebben, ook al was het niet het jaar dat ik verwachtte, een half jaar gaf me nog steeds... nog steeds een soort reset van mezelf, en ik voel me weer energiek", zei de achtvoudig Grand Prix-winnaar, opgetekend door Speedcafé.

Voor het nemen van een pauze uit de F1, haalde hij advies op bij Alonso, die tussen 2019 en 2020 de sport tijdelijk verliet.

"Ik herinner me dat ik misschien twee jaar geleden een gesprek had met Fernando, en ik dacht er niet aan om een ​​pauze te nemen, maar we waren gewoon aan het kletsen, denk ik, op een vlucht ergens."

"Hij zei dat de pauze voor hem een ​​van de beste dingen was die hij ooit heeft gedaan, en dat zette me aan het denken, misschien als ik ooit het gevoel heb dat ik het nodig heb, om er niet al te bang voor te zijn."

"Dus ja, echt blij dat ik in deze positie kwam en terug ben gekomen om alles weer normaal te voelen; de startgrid, de start, de emotie, de adrenaline, ik heb ervan genoten.”

Zenuwen

Ricciardo heeft al meer dan 200 races achter de rug in de koningsklasse, maar de rentree in Hongarije voelde toch spannend aan.

"Zeker, er zijn zenuwen, er is opwinding, er zijn veel van deze dingen. Soms vergeten we waarschijnlijk onszelf eraan te herinneren dat we het gewoon in ons op moeten nemen en op dit moment gewoon moeten glimlachen."

“Het was eigenlijk gewoon proberen ervan te genieten, en je zorgt er natuurlijk nog steeds voor dat je gefocust blijft, maar geniet er gewoon van."