Marko wijst Verstappen op belangrijke waarde Hongaarse trofee

Lando Norris sloopte Max Verstappen zijn Hongaarse trofee per ongeluk bij het openen van zijn champagnefles op zeer ludieke wijze. De twee deden er wat lacherig over, maar Red Bull-adviseur wijst zijn coureur erop dat de trofee van speciale makelij is gemaakt.

"De Hongaren staan ​​bekend om hun liefde voor waardevol porselein," vertelde Marko aan oe24. “Zelfs in mijn tijd waren er prachtige schalen en vazen."

Zoals reeds geschreven krijgt Verstappen een nieuw exemplaar. "De kopie van de trofee komt naar ons toe in de fabriek en ik zal Max leren het origineel te waarderen dat wordt vervangen. Dat is de Hongaarse traditie en dat moeten jonge mensen begrijpen.”

Meer in het vat

Marko blikte nog eventjes terug op de wedstrijd in Hongarije en dat een opvallende uitspraak. Volgens de Oostenrijker zat er meer in het vat qua tempo. "We zijn [iedereen] ver vooruit als het gaat om racetrim," beweerde hij. "Max had eigenlijk nog sneller kunnen rijden, hij zat bij lange na niet op de limiet.”