De meest krankzinnige startcrash allertijden - 1998

De startcrash tijdens de Belgische Grand Prix in 1998 is een van de meest bizarre allertijden. Het is een wonder dat er geen gewonden vielen. Zeker met Ricardo Rosset die met volle snelheid andere bolides torperdeerde.

Hoe was het precies gebeurd? Toentertijd regende het op die bewuste zondag erg hard, maar de wedstrijdleiding besloot toch voor een staande start met verstrekkende gevolgen.

Mclaren-coureur David Coulthard spinde vlak na het doven de lichten en bleef stilstaan op de baan. Dat zorgde voor een domino-effect met autokerkhof tot gevolg. Dertien rijders werden het slachtoffer.

Sommige coureurs, waaronder de Jordans of Hill en Ralf Schumacher en Esteban Tuero van Minardi, wisten ongedeerd door te komen.

Coureurs die samen met Coulthard bij de crash betrokken waren, waren Eddie Irvine (Ferrari), Alexander Wurz (Benetton), Rubens Barrichello (Stewart), Johnny Herbert (Sauber), Olivier Panis (Prost), Jarno Trulli (Prost), Mika Salo (Arrows) , Pedro Diniz (Arrows), Toranosuke Takagi (Tyrrell), Ricardo Rosset (Tyrrell) en Shinji Nakano (Minardi). Jos Verstappen slaagde erin zijn Stewart terug naar de pits te krijgen, maar hij was te zwaar beschadigd om verder te rijden.

Na een uur werd er weer gestart. Coulthard en enkele anderen konden weer meedoen om elke renstal een reservewagen had.

This crash at Spa in 1998 would cost around $23 million today, considering inflation. I wonder what the cost would be if it were to happen with the new 2022 cars. pic.twitter.com/CimvgDUHUG