Norris reageert ludiek op 'klaagzang' Hamilton

Lando Norris heeft een paar ludieke opmerkingen richting landgenoot Lewis Hamilton gemaakt nadat de zevenvoudig kampioen gedachtes deelde over de moeilijke periode waar hij en Mercedes in zitten.

"Zaterdag klaagde Lewis over hoe moeilijk het was om buiten de eerste positie te eindigen", zei Norris tijdens de persconferentie na de race.

Norris relativeerde de situatie waarin Hamilton in zit met een bijzondere vergelijking. "Probeer eens te racen in de 19e en 20e positie, dat heeft hij nog nooit in zijn leven gedaan. Dat is dus het enige dat Lewis niet heeft gedaan in de Formule 1", zei hij met een knipoog.

Volgens de jonge Brit heeft de Duitse fabrikant helemaal niet zo'n zwakke wagen. "Mercedes stond hier vorig jaar op pole en hun auto was redelijk goed. Ik weet dat Lewis veel klaagt over hoe geweldig onze auto is en hoe slecht die van hen is, maar ze hebben geen slechte auto."

"En ze hebben dat niet het hele seizoen ...", doelde Norris op de McLaren, die begin 2023 bungelde in de achterhoede met af en toe een positieve meevaller met punten. Mercedes is daarentegen steevast bij de voorsten te vinden.

Start redt podium

Volgens Norris kon hij een podium scoren in Hongarije door een puike start en het voorbij gaan van Hamilton in de eerste ronde.

"Hun algemene tempo was erg sterk, ik denk gewoon dat ze geen erg goede race hebben gereden, en die inhaalactie zorgde ervoor dat ik een podium kreeg", concludeerde Norris.