Brundle vergelijkt dominante Verstappen met Schumacher en Mansell

Op de combinatie Red Bull en Max Verstappen is geen kruid tegen gewassen. Zelfs teammaat Sergio Pérez delft het onderspit tegen de ongenaakbare Nederlander die de laatste zeven Grands Prix won.

Sky Sports-analist Martin Brundle vergelijkt in zijn wekelijkse column de bijna onverslaanbare mens en machine met twee grootmachten uit het verleden.

"Max Verstappen en Red Bull blijven dit seizoen op dominante wijze domineren, wat mij doet denken aan Nigel Mansell in een Williams uit 1992 en Michael Schumacher in een Ferrari uit 2002."

"Het kampioenschap wordt in ieder geval niet gewonnen in juli of augustus zoals we toen zagen, natuurlijk met veel minder races in het seizoen en een ander puntensysteem", doelend op Michael Schumacher, die in 2002 na elf van de zestien races kampioen werd en elke Grand Prix het podium besteeg.

"Net op het moment dat de rest dichterbij komt, wint Max de race met 33 seconden voorsprong. Hij beschreef de auto als een puur plezier dat hem deed glimlachen in zijn helm, en we hoorden zelfs zijn ingenieur Gianpiero Lambiase op de radio bellen om de stilte te doorbreken en te kijken hoe het met hem ging."

Tot slot (over Verstappen) benadrukt Brundle nogmaals hoe dominant hij is. "Het was zijn 24e overwinning sinds het begin van vorig seizoen als je denkt dat dit allemaal een beetje vertrouwd aanvoelt, en zijn 44e overall."