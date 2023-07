Michael Schumacher in actie tijdens de kwalificatie op het roemruchte circuit van Spa-Francorchamps met nog de oude busstop-chicane.

De Duitser had in zijn vliegende ronde waarschijnlijk niet veel last van de net stilgevallen Benetton van Alexander Wurz.

Uiteindelijk zou de Ferrari-coureur vierde worden achter Damon Hill en de McLarens van David Coulthard en Mika Hakkinen.

Schumi going to the limit with his Ferrari F300 during the qualification for the 1998 Belgium Grand Prix at Spa.



Enjoy! #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/quyY559kKn