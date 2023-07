Verstappen in nieuwe Heineken 0.0 reclame

Max Verstappen is sinds kort in een reclame van Heineken 0.0. De Nederlander komt kortstondig in beeld. Heineken maakt al langer campagne voor 'niet drinken achter het stuur' met hun eigen merk, maar het is de eerste keer dat de Nederlander hier zich voor leent.

Choose the driver who is not drinking. Or the one who drinks #Heineken00 #WhenYouDriveNeverDrink pic.twitter.com/EO3ZlPZCgI — Heineken (@Heineken) July 24, 2023

Het biermerk legt verder uit over de campagne: "Onze nieuwe ‘When You Drive Never Drink’ campagne, die gelanceerd is, speelt tweevoudig F1-wereldkampioen en Heineken® 0.0 ambassadeur Max Verstappen de hoofdrol. In de campagne benadrukt de Oracle Red Bull Racing-coureur dat de beste bestuurder altijd degene is die niet drinkt, tenzij het Heineken® 0.0 is natuurlijk."

Max Verstappen zei het volgende over de reclame: "Voor een coureur in de Formule 1 is het maken van de juiste keuzes, zowel op als naast het circuit, cruciaal voor succes. Als je achter het stuur zit, is zo’n doelgerichte mindset - zeker als het om veiligheid gaat - essentieel. Ik ben er dan ook trots op dat ik als Heineken 0.0 ambassadeur verantwoord alcoholgebruik bij autosportfans over de hele wereld mag promoten."