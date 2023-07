Ralf Schumacher steunt Hamilton: "Niet zijn fout"

Lewis Hamilton kon niet lang genieten van zijn knappe poleposition op de Hungaroring. Na enkele honderden meters gingen zowel Max Verstappen, Oscar Piastri en Lando Norris voorbij. Ralf Schumacher twijfelt of de slechte start wel alleen aan de Mercedes-coureur lag.

"De reactietijd was niet zo slecht”, begon de voormalig F1-coureur aan Sky Germany. "De vraag is welke gegevens het team tijdens het weekend heeft verzameld."

De Duitser denkt dus dat Mercedes misschien steken heeft laten vallen. "Je verzamelt de data, er is een vooraf gedefinieerde volgorde met een snelheid, met een optimale gasstand en de rijder doet de rest."

“Als om wat voor reden dan ook, of het banden- of temperatuurvenster niet wordt bereikt, dan is de start slecht. Het was niet de fout van Lewis Hamilton met zijn reactie."