Ricciardo hoopte op punten: "Ik heb veel geleerd deze race"

Daniel Ricciardo maakte afgelopen weekend zijn comeback in de Formule 1. De Australiër reed een aardige comebackrace bij het team van AlphaTauri. Hij kwam als dertiende over de finish en was daar zeer tevreden mee, Ricciardo stelt dat WK-punten mogelijk waren.

Ricciardo was in zowel de kwalificatie als de Grand Prix sneller dan zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda. De Australische coureur werd bij de start geraakt door Guanyu Zhou waardoor hij beide Alpines van de baan tikte. Ricciardo viel vervolgens ver terug en moest daarna een redelijke inhaalrace rijden. Hierdoor kwam hij uiteindelijk als dertiende over de finishlijn op de Hungaroring.

Ricciardo is van mening dat er veel meer mogelijk was. De Australiër is daar zeer open over na afloop van de Grand Prix. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "Ik denk dat als ik mijn positie had kunnen behouden, we voor de punten hadden kunnen vechten. Ik heb veel geleerd van deze race. Ik had acht maanden geen race-afstand meer gereden en dan doe ik dat hier weer op één van de zwaarste circuits op de kalender. Ik voel mij heel erg goed. Dat is de voornaamste reden waarom ik hier nu met een grote glimlach sta."