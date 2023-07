Wolff baalt van Red Bull-dominantie: "Formule 1-wagen in Formule 2-veld"

Max Verstappen was afgelopen weekend uiterst dominant in de Hongaarse Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vernederde de concurrentie en was ruim een halve minuut sneller dan de rest van het veld. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat Red Bull de rest van het veld te kijk zet.

Red Bull Racing heeft dit seizoen alle Grands Prix gewonnen. De Oostenrijkse renstal is al sinds de eerste Grand Prix in Bahrein veel sneller dan de rest van het Formule 1-veld, het gat lijkt alleen maar groter te zijn geworden. In Hongarije startte Verstappen als tweede naast Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Bij de start was Verstappen direct sneller weg en verschalkte hij Hamilton al voor de eerste bocht.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt van het resultaat en is niet heel erg blij met de grote voorsprong van Red Bull Racing en vooral Verstappen. In gesprek met Sky Sports spreekt Wolff weer van een meritocratie: "We gaan terugvechten en races en kampioenschappen winnen. Je hebt vandaag het tempo van Max gezien. Je zag het al in de long runs op de vrijdag. Dat is waar ze staan. Het is als een Formule 2-veld met één Formule 1-auto. Ze hebben het beste werk geleverd, binnen de reglementen hebben ze het het beste gedaan."