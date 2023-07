Wolff verklapt: tweejarig contract voor Hamilton

Lewis Hamilton startte de Hongaarse Grand Prix vanaf de pole position, maar kwam slechts als vierde over de streep. Het is nog maar de vraag of hij volgend jaar ook nog voor Mercedes rijdt, aangezien hij nog geen nieuw contract bij het team heeft getekend. Toto Wolff lijkt nu zijn mond voorbij te hebben gepraat.

In Hongarije waren er een aantal opvallende reporters aanwezig. Een aantal kinderen maakten uitzendingen voor Sky Sports. Ook de Duitse tak van Sky Sports werkte mee aan het project en de kids spraken met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Er werd gesproken over het contract van Hamilton en Wolff fluisterde in het oor van de jonge interviewer dat Hamilton een tweejarig contract gaat tekenen. Wolff bedoelde het als een geheimpje maar het kind vertelde het daarna tijdens de live-uitzending.

So Toto told one of the child reporters of Sky Germany that Lewis will extend his contract for two years.



Toto said he can‘t say it officially and whispered it to him. The child reporter just said it live now. pic.twitter.com/BJU1WdQd58