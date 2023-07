Wolff radeloos: "Het gat naar Verstappen is gigantisch"

Het team van Mercedes had goede hoop op een sterk resultaat voorafgaand de Hongaarse Grand Prix. Lewis Hamilton mocht de race vanaf de pole position beginnen en hij wilde de strijd vol aangaan. Hij werd echter slechts vierde en zijn teambaas Toto Wolff baalde als een stekker.

Hamilton werd direct bij de start van de Grand Prix al voorbij gestoken door Verstappen en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Hierdoor was hij veroordeeld tot een inhaalrace. In de slotfase kwam hij akelig dichtbij de Red Bull van nummer drie Sergio Perez, maar een inhaalactie zat er op geen enkel moment echt in. Zijn teamgenoot George Russell vocht zich vanuit de achterhoede terug naar de zesde plaats.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop niet bepaald blij met het resultaat van zijn team. De Oostenrijker bestempelde de inhaalrace van Russell als het grote hoogtepunt en liep leeg bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het gat naar Verstappen is gewoon gigantisch. Het heeft geen zin om je op hem te richten als de op één na beste coureur zover achter hem rijdt. Het tempo ten opzichte van de rest van het veld was goed, we hebben dus wel een stap gezet. In het wereldkampioenschap staan we tweede en onze coureurs zetten stappen."