Norris blijft realistisch: "Red Bull is te snel"

Lando Norris scoorde vandaag zijn tweede podiumplek op rij. De Britse McLaren-coureur begon de Hongaarse Grand Prix vanaf de derde plaats, maar stoomde bij de start langs Lewis Hamilton. Na een strategische move wist hij ook zijn teammaat Oscar Piastri te verschalken. Norris was blij, maar denkt nog niet aan zeges.

Voor het tweede weekend op rij presteerde het team van McLaren zeer sterk. De Britse renstal probeerde Max Verstappen uit te dagen in de kwalificatie, maar kon dat in de race zeker niet doen. Norris was niets meer dan best of the rest en finishte op ongeveer een halve seconde van Verstappen als tweede. Desalniettemin liet hij hiermee zijn team juichen.

Zwaar

Hij keek terug op zijn race vlak nadat hij de felicitaties van zijn team in ontvangst had gekomen. De Brit meldde zich bij interviewer van dienst Nico Rosberg en sprak zich hier uit: "Het was een zware race. Het was vooral moeilijk met Checo die mij in de slotfase opjoeg, maar hij had niet genoeg pace. Ik moest er aan het begin van de race wel voor vechten. Ik belandde in een benarde situatie in bocht één, maar dit is weer een podium voor McLaren en dat is geweldig."

Zege

McLaren lijkt zich in de laatste paar races te ontpoppen tot de nieuwe uitdager van Red Bull Racing. Norris is blij met de vooruitgang van zijn team, maar hij blijft ook rustig en realistisch. Hij denkt dan ook nog niet aan een zege: "Die gasten zijn momenteel gewoon te snel. Het kan misschien als ze een foutje maken of als er iets gebeurt. Op het moment zijn we vooral blij met de progressie die we hebben geboekt."