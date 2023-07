Recordbreker Verstappen jubelt: "We hadden eindelijk een goede start"

Max Verstappen begon de Hongaarse Grand Prix voor de verandering eens niet vanaf de pole position, maar dat betekende niet dat hij als tweede over de streep kwam. Met een enorme voorsprong op nummer twee Lando Norris kwam Verstappen als winnaar over de streep. Hij was enorm trots en bezorgde zijn team een nieuw record.

Red Bull Racing is nu namelijk het team met de meeste zeges op rij. De zege van Verstappen kwam eigenlijk op geen enkel moment in gevaar en Red Bull mocht al snel gaan juichen, vanzelfsprekend deden ze dat niet. Verstappen bleef foutloos en zag dat zijn concurrenten vooral met elkaar vochten en niet in de buurt konden komen van hem.

Start

Bij de start was het even spannend tussen Verstappen en Lewis Hamilton, maar de Nederlander trok op overtuigende wijze aan het langste eind. In gesprek met interviewer van dienst Nico Rosberg spreekt Verstappen zich uit: "We hadden eindelijk een goede start, daar ben ik echt heel erg blij mee. We hebben daar heel erg hard aan gewerkt. Ik wist toen al snel dat de binnenkant van de bocht voor mij was. Ik moest laat remmen en gelukkig ging alles goed, ik had immers een zware auto. Daarna kon ik mijn race rijden en de auto was gewoon enorm snel."

Enkele ronde

Verstappens zege was verrassender dan in andere races, aangezien zijn auto er in de rest van het weekend minder snel uitzag. Na afloop van de race maakte hij zich daar minder zorgen over: "Ik denk dat de auto over een enkele ronde best wel lastig te besturen was, maar misschien was dat voor vandaag iets goeds. De auto was goed op alle banden en daardoor konden we een groot gat opbouwen."