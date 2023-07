Perez wilde meer: "Helaas was de tijd op"

Sergio Perez kende een sterke Grand Prix op de Hungaroring. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur vocht meerdere grote duels uit en beloonde zichzelf uiteindelijk met de derde plaats achter Max Verstappen en Lando Norris. Perez was na afloop tevreden en geeft aan dat hij meer wil.

Perez moest de race vanaf de negende plaats beginnen. De Mexicaan bereikte op de zaterdag voor het eerst sinds maanden Q3 en wilde een goed resultaat laten zien in de race. Perez vocht zich naar voren en vocht onder meer met Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Piastri moest zelfs door het gras na het felle duel met de Mexicaanse Red Bull-coureur.

Na afloop van de Hongaarse Grand Prix feliciteerde Perez zijn teamgenoot Verstappen met de zege. Zelf besprak hij zijn dag daarna direct met interviewer van dienst Nico Rosberg: "We kwamen dicht in de buurt van de tweede plaats, jammer genoeg kregen we te maken met een enorm aantal achterblijvers. De baan was enorm vies buiten de racelijn, dus ik pikte veel troep op toen ik die auto's op een rondje moest zetten. Ik verloor daardoor veel tijd. Ik maakte die tijd wel goed in het einde, maar toen was het te laat."