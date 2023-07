Hamilton: "Wat is er met Red Bull aan de hand?"

Het weekend van Lewis Hamilton kon na de pole position van afgelopen zaterdag eigenlijk al niet meer stuk. De Brit pakte onverwachts de pole position voor de Grand Prix van Hongarije en was als een kind zo blij. Toch vraagt hij zich af wat er met Red Bull aan de hand is en waarom er zoveel snelheid ineens weg leek te zijn op de Hungaroring.

Hamilton gaf zijn mening over de mindere prestaties van Red Bull: "Eerlijk gezegd denk ik dat ze vanaf het begin van het jaar een stuk langzamer zijn geworden. Ik bedoel, kijk maar naar de DRS, ze hebben niet ineens het voordeel dat ze voorheen hadden. Waar is dat gebleven? Ze hebben net een flinke update gehad, dus we hadden verwacht dat ze nog een stap zouden maken. We hoorden dat het zo'n twee tienden of iets dergelijks was, dus dat ze dat er niet uithaalden in de kwalificatie was interessant."

"In de race waren ze nog steeds de snelsten en dat hadden we ook verwacht, we wisten dat ze moeilijk te verslaan zijn en Max Verstappen 5 tienden per rondje sneller kan rijden dan wij. We zijn net zo verrast als iedereen. Het is interessant om de achterstand te zien en hoe die van race tot race is veranderd en hoe we allemaal dichter bij elkaar zijn gekomen."

Bewuste actie Hamilton

Sky Sports-journalist Ted Kravitz gelooft echter dat Hamilton iets uit het niets probeert te creëren. Hij stelt: "Ik weet dat Lewis Hamilton ons in de media begint aan te moedigen om vragen te stellen over waarom Red Bull volgens hem niet zo snel is als vroeger. En waarom Red Bull volgens hem niet hetzelfde voordeel uit de DRS haalt als ze het hele seizoen hebben gedaan."

"Ik weet niet zeker of dat uiteindelijk waar is. Maar Lewis wil dat zeker naar buiten brengen en de media dat laten onderzoeken."

Dat Red Bull in Hongarije geen groot voordeel van de DRS heeft, heeft waarschijnlijk meer te maken met het circuit dat 14 bochten heeft en een recht stuk van minder dan 1 km lang, waardoor het DRS-voordeel van de RB19 teniet wordt gedaan. Komend weekend in Spa-Francorchamps wordt verwacht dat Verstappen weer een duidelijk voordeel heeft.