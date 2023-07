Wolff strijdbaar: "We willen Red Bull het leven zuur maken"

Lewis Hamilton bezorgde zijn team Mercedes vandaag de pole position in Hongarije. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was een fractie van een seconde sneller dan Max Verstappen en mag voor het eerst sinds 2021 weer een race vanaf de eerste plek starten. Zijn teambaas Toto Wolff wil Red Bull Racing het leven zuur gaan maken.

Red Bull Racing is bezig met een extreem sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal won tot nu toe alle Grands Prix en werd in de kwalificatie alleen in Azerbeidzjan verslagen. In Hongarije was Hamilton nu iets sneller dan Verstappen en daarmee bezorgde hij Mercedes een enorme opsteker. De Duitse renstal heeft een lastige periode zonder grote successen achter de rug.

Ander beeld

Mercedes-teambaas Toto Wolff was enorm blij met het resultaat van zijn topcoureur. De Oostenrijker wil nog niet te hard juichen, want hij is van mening dat Red Bull nog steeds beter is. Na afloop van de kwalificatie sprak hij zich uit bij de internationale media: "Ik vrees dat we op zondag een heel ander beeld gaan zien. Red Bull is in de long runs van een compleet ander niveau. We gaan er echter wel alles aan doen om ze het leven zuur te maken."

Duel

Wolff wil er echter wel voor zorgen dat de race leuk wordt voor de fans op de tribunes en thuis in de woonkamer. De Mercedes-teambaas deelt een aantal waarschuwingsschoten uit en denkt dat er een mooi duel aan zit te komen tussen zijn coureur Hamilton en Max Verstappen: "Het wordt leuk! Beide coureurs hebben niets te verliezen, dus zullen ze vanaf het begin van de race de strijd met elkaar aan gaan. Lewis gaat alles geven om een geweldig gevecht te creëren, daar ben ik zeker van."