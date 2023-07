Marko feliciteert Mercedes: "Hamilton was gewoon beter"

Het team van Red Bull Racing kende in Hongarije een verrassend tegenvallende kwalificatie. De Oostenrijkse renstal pakte voor de verandering niet de pole position, maar zag wel dat Sergio Perez weer wist door te stoten naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Helmut Marko heeft wel een verklaring voor de tegenvallende resultaten.

Red Bull was voorafgaand het Hongaarse raceweekend de grote favoriet, maar tijdens de kwalificatie bleek de concurrentie veel sterker te zijn dan verwacht. Lewis Hamilton was nipt sneller dan Max Verstappen waardoor de Brit morgen vanaf de eerste startplaats aan de race mag beginnen. Sergio Perez had het ook lastig en kwam uiteindelijk niet veel verder dan de negende tijd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag de resultaten van zijn twee coureurs stevig tegenvallen. De Oostenrijker maakt zich echter niet zo druk en geeft in gesprek met Sky Sports aan wat er in de kwalificatie aan de hand was: "We hebben een update meegenomen, maar de eerste training viel in het water en we hebben hier ook de bandenregels. Hierdoor konden we de juiste balans niet vinden. Mercedes was gewoon beter en ik wil ze feliciteren. Het was enorm spannend en tot en met bocht 14 lag Max iets voor, we hadden daar echter balansproblemen. Uiteindelijk kwamen we 0,003 seconden tekort."