Horner verwacht vuurwerk tussen Verstappen en Hamilton: "Deze twee hebben een geschiedenis"

Max Verstappen start de Hongaarse Grand Prix van morgen niet vanaf de pole position. De Nederlandse regerend wereldkampioen werd verslagen door Lewis Hamilton. De twee hebben een verleden met elkaar en Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dan ook vuurwerk voor de race van morgen.

Verstappen had het zwaar in de Hongaarse kwalificatie. Op de verplichte banden zag hij dat de concurrentie begon toe te nemen. Hamilton was één van die concurrenten en de Britse coureur noteerde in de slotfase van de sessie een foutloos rondje dat maar nipt sneller was dan de tijd van Verstappen. Desalniettemin moest de Nederlander dus genoegen nemen met de tweede plaats.

Trackpositie

Verstappens teambaas Christian Horner leek iets minder hard te balen dan zijn coureur. De Britse teambaas was sportief en sprak zich uit bij Sky Sports: "Onze felicitaties gaan uit naar Lewis en Mercedes. Het was een enorm snel rondje in de slotfase van de sessie. Wij lieten iets liggen en Max kende een momentje in bocht nummer dertien. Het is hier een beetje als Monaco zonder muren, de trackpositie is enorm belangrijk. Het is moeilijk om in te halen, dus de strategie is belangrijk."

Geschiedenis

Voordat de strategische meesterbreinen aan de slag kunnen gaan, zal de wereld eerst gaan kijken naar een mogelijk duel bij de start tussen Verstappen en Hamilton. Ook Horner houdt zijn ogen open: "We hebben een betere racepace dan de snelheid die we hebben in de kwalificatie. Alles zal afhangen van de kwalificatie en we weten dat deze twee een geschiedenis hebben. Als ze alles heel houden in de eerste bochten, hebben we een leuke race."