Polesitter Hamilton juicht: "Voelt als de eerste keer!"

Alhoewel Lewis Hamilton zeven wereldtitels op zijn naam heeft staan, was hij vandaag als een kind zo blij met zijn pole position in Hongarije. Voor het eerst sinds 2021 mag de Britse Mercedes-coureur vanaf de eerste startplaats aan een race beginnen. Hij juichte zo hard dat zijn stem na afloop verdwenen was.

Hamilton toonde op het Hongaarse asfalt dat hij het kunstje zeker nog niet verleerd is. De Britse Mercedes-coureur kwam door de sessies heen en zag dat zijn teamgenoot George Russell tot ieders verbazing werd uitgeschakeld in Q1. Hamilton hield het hoofd vervolgens zeer koel en klokte in de laatste seconden van de sessie een tijd die net iets sneller was dan zijn voormalige titelrivaal Max Verstappen.

Na afloop schreeuwde Hamilton van vreugde over de boordradio. Hij schreeuwde echter zo hard, dat zijn stem helemaal schor was toen hij zich meldde bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Het afgelopen anderhalf jaar was echt crazy. Ik ben mijn stem nu een beetje kwijt van al dat schreeuwen in de auto! Dit is een geweldig gevoel, ik ben zo trots aangezien het team enorm hard heeft gewerkt. We hebben zo hard gepusht om de pole weer te kunnen pakken. Het voelt alsof het weer de eerste is zegmaar. Ik had niet verwacht dat we om pole zouden vechten vandaag, dus ik gaf alles in die laatste run."