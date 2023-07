Norris baalt van derde plaats: "Voel dat ik op pole moest staan"

Lando Norris ging ook in de Hongaarse kwalificatie weer als de brandweer. De McLaren-coureur waarschuwde enkele weken geleden nog dat zijn team niet zo snel zou zijn, maar vandaag bewees hij zijn eigen tegendeel. Hij klokte de derde tijd en was daar na afloop zelfs een beetje teleurgesteld over.

Norris begon goed aan de kwalificatie en reed samen met zijn teamgenoot Oscar Piastri een aantal snelle tijden. Ze waren niet de enige, veel coureurs konden het tempo aardig bijbenen. Max Verstappen werd dan ook verslagen, Lewis Hamilton ging er met de pole position vandoor.

Teleurstelling

Norris was dichtbij en baalde zelfs, zo gaf hij aan bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Ik ben een beetje teleurgesteld volgens mij. Met een paar tienden van pole, voel je dat je pole had moeten staan, maar knoopte de ronde niet aan elkaar. Over het algemeen ben ik blij met het werk wat we geleverd hebben. Met P3 en P4 een goed weekend tot dusver. Vanuit individueel oogpunt ben ik niet de gelukkigste. Ik maakte een paar foutjes. Er zijn altijd wat kleine dingetjes. Ik kreeg het rondje gewoon niet voor me kaar. Het was geen perfecte ronde. Er is altijd risico mee gemoeid wanneer je pusht. Ik weet niet hoeveel het verschil was met P1. Teleurstellend, maar P3 is een goed startpunt voor zondag. Het was een goede dag."

Hoopvol

In de race wil Norris morgen gaan vlammen. Hij weet wat hem te doen staat en steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij blijft zeer competitief: "Ik kijk er naar uit. De racesnelheid zag er goed uit op vrijdag. Net zo sterk als op Silverstone.

Wel moeilijke baan om in te halen. Daarom ook meer gefrustreerd dan normaal. We zijn met twee wagens vooraan, zo hopelijk kunnen we dat als wapen gebruiken en goede punten scoren."