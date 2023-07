Russell: "Mercedes begint weekenden vaak slecht"

George Russell kende geen al te beste start van het Grand Prix-weekend in Hongarije. De Brit rijdend voor het Mercedes-team zette tijdens de eerste training in de regen weliswaar de snelste tijd neer, de tweede training op een droge baan eindigde hij als twintigste en dus allerlaatst.

Lewis Hamilton noemde de Mercedes van dit weekend de slechtste auto die hij ooit heeft gereden. George Russell is het deels met zijn teamgenoot eens maar kijkt toch iets positiever naar de kansen van Mercedes voor dit weekend.

Russell: "Eerlijk gezegd voelde het niet zo slecht. Wij hadden duidelijk een heel ander programma dan de concurrentie. We hebben maar één set banden gebruikt - een set gebruikte banden die we ook in de eerste training onder de auto hadden. De rondetijden geven niet echt een goed beeld en ik weet zeker dat we op zaterdag beter zullen zijn. We zijn gewoon gefocust op het proberen te verbeteren."

"Het probleem is dat we de weekenden vaak slecht beginnen, maar we weten altijd dat naarmate het weekend vordert onze prestaties beter worden. We hebben een paar interessante dingen geleerd, dus we moeten kijken hoe dat zich op zaterdag uitpakt."